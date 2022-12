Das alterações climáticas à Ucrânia e à inflação: os temas do ano que descomplicámos no PQ

O PQ é o projecto de jornalismo explicativo do PÚBLICO, lançado em Janeiro de 2022, para “descomplicar” temas que marcam a actualidade. Chegados ao final do ano, reunimos alguns dos vídeos explicativos que resumem também alguns dos temas que marcaram o ano de 2022: a seca que foi uma das mais fortes a assolar Portugal, a inflação, as alterações climáticas, os vulcões, ou as eleições legislativas que resultaram numa maioria absoluta – ou até à tensão entre a Ucrânia e a Rússia que iria resultar na guerra que dominou o ano noticioso.

Descomplicámos ainda outros temas que podem não ter feito manchetes, como o burnout, os microplásticos, os NFT ou o que significa ser não-binário, mas que geraram muitas dúvidas e perguntas nos leitores este ano.

Os vídeos, para rever, aqui:

O que são as alterações climáticas?

Neste vídeo do PQ explicámos o que são as alterações climáticas: é o mesmo que "aquecimento global"? Porque falamos tanto nelas agora se o planeta sempre teve alterações no clima ao longo da história? E serão os humanos os grandes responsáveis por estes fenómenos?

Explicar e descomplicar a crise entre a Rússia e a Ucrânia

Este vídeo do PQ foi gravado ainda antes da invasão da Ucrânia pela Rússia e antes de se saber que o conflito iria resultar numa guerra total – ainda assim, ajuda a explicar o contexto da actual crise no Leste da Europa, que tem um impacto mundial.

O que é a NATO? Para que serve?

Poucas semanas depois do início da guerra na Ucrânia, fizemos este vídeo para explicar o que é afinal a NATO, quando surgiu, quem faz parte desta organização, e a razão pela qual a Ucrânia não integra a NATO. Veja aqui:

O que é ser não-binário?

Uma pessoa não-binária é alguém que não se encaixa no binário de género masculino-feminino na forma como se identifica, e é um termo que apareceu em várias notícias este ano. Neste episódio, falámos sobre pessoas não-binárias e sobre género:

Quais os perigos dos microplásticos?

Em 2022, os microplásticos foram encontrados pela primeira vez em sangue humano, nos pulmões e em leite materno. Neste vídeo do PQ explicámos o que são estes pequenos fragmentos de plástico e que perigos podem ter na saúde humana (e não só).

O que é a inflação?

A inflação tem subido e registam-se preços de bem essenciais como não se via há muitos anos. Neste vídeo explicativo, tentámos perceber de que forma funciona a inflação e que consequência pode ter nos nossos bolsos (foi gravado antes de começar a guerra na Ucrânia, e desde aí o cenário agravou-se):

A seca descomplicada

A seca deste ano foi uma das mais graves de sempre em Portugal. Neste vídeo, explicámos como surgiu e a razão que levou à suspensão da actividade hidroeléctrica de algumas barragens em Portugal.

O que são os NFT?

Foi um dos "palavrões" mais ditos, escritos e lidos em 2022. A sigla NFT significa non-fungible token, algo que não pode ser copiado nem substituído. Como é que podem valer milhões? E quais as razões para que sejam criticados? Explicámos neste vídeo:

O que é um burnout?

O que é o burnout, ou, em português, síndrome do esgotamento profissional? Quais são as causas e os sinais? E como se trata? O PQ explicou e descomplicou o assunto neste vídeo:

Porque há vulcões?

Depois da crise sismovulcânica nos Açores, fizemos um vídeo a explicar como funcionam os vulcões, que perigos representam – e, também, se é possível prever uma erupção.

Temos os combustíveis mais caros da Europa?

Como se formam os preços dos combustíveis e o que é que isso tem a ver com a guerra na Ucrânia? Numa altura em que o preço do gasóleo e da gasolina esteve constantemente a subir, fizemos um vídeo para tentar explicar o motivo desse aumento de preços:

As eleições legislativas descomplicadas

Este foi o primeiro vídeo do PQ: a 28 de Janeiro, antes das eleições legislativas em Portugal, fizemos um vídeo a explicar em que consistem estas eleições, como votar, e para que servem, afinal, estas eleições. É para eleger o primeiro-ministro? Em quem estamos a votar? Entretanto, o vídeo ficou desactualizado: António Costa alcançou a maioria absoluta e algumas figuras políticas saíram de cena.

A equipa principal do PQ é constituída por Carolina Pescada, Claudia Carvalho Silva e Pedro Guerreiro, com voz-off de Ruben Martins. Os vídeos podem ainda ser vistos no Instagram do PÚBLICO e no YouTube.