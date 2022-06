Quais os perigos dos microplásticos? Onde é que já foram encontrados?

Provavelmente vai ficar impressionado quando lhe dissermos que os microplásticos estão um pouco por todo o lado. Já foram encontrados num crustáceo na parte mais funda do oceano e até na neve do topo do Monte Evereste. Mas também os encontra bem pertinho de si, todos os dias, mesmo sem saber: no ar, na comida, na água, em produtos de higiene e cosmética - como pasta de dentes, cremes e produtos de maquilhagem -, em animais e até já dentro do próprio corpo humano. O que são, afinal, os microplásticos e que perigos representam?

Quer receber um resumo descomplicado das notícias no e-mail todas as segundas-feiras? Então subscreva a newsletter do PQ.

Saiba mais sobre o tema: