Chega abstém-se na votação de visita Marcelo à Irlanda, mas deputado vai na comitiva

Partido já votou contra quatro visitas do Presidente ao estrangeiro e considerou que as viagens são em número “exagerado” e têm custos “avultados” num país em “crise”.

Desde o início da actual legislatura, em 29 de Março deste ano, a Assembleia da República aprovou 17 deslocações do Presidente da República ao estrangeiro. O Chega votou contra quatro e absteve-se em duas. Apesar de o partido se ter abstido na votação do pedido de autorização à visita à Irlanda, em Outubro passado, um deputado do Chega integrou a comitiva oficial de Marcelo Rebelo de Sousa, tal como os fizeram os restantes partidos, que tinham votado a favor.