Susi Dennison: na competição EUA-China “a Europa não vai querer escolher de que lado está”

Em 2022, a resposta da Europa à guerra foi mais rápida, mais coesa e mais forte do que se poderia prever. O seu maior desafio daqui para a frente é ter visão clara do mundo que emergirá desta guerra.

Susi Dennison dirige o European Power Programme do European Council on Foreign Relations, sendo a sua área de investigação preferencial a política externa e de segurança europeia. Na entrevista via Zoom que concedeu ao PÚBLICO, insiste em que a Europa não precisa de abdicar das suas particularidades próprias para ganhar influência à escala global.