Reciclagem: o papel dos presentes em Estarreja vai ajudar os meninos que estão em oncologia

Apesar de a carga ainda não ter sido pesada, a ideia de ver dois camiões carregados com papel e cartão de embrulho usado já deixa a equipa da Câmara Municipal de Estarreja satisfeita. Nesta que foi a primeira edição da campanha “Separe, o seu papel volta a ser presente”, os estarrejenses responderam de forma positiva, colocando o papel dos seus embrulhos à porta e permitindo que este resíduo possa contribuir para a humanização dos serviços de oncologia pediátrica - ao mesmo tempo que é enviado para o destino correcto, a reciclagem. Depois de serem entregues à empresa ERSUC Resíduos Sólidos do Centro, S.A., estes resíduos gerarão uma receita - é atribuído um valor por quilo - que será direccionada para melhorar a qualidade dos serviços das crianças que recebem tratamento no Hospital Pediátrico de Coimbra.

Paula Almeida, vereadora do pelouro de Espaços Verdes Públicos, Higiene Urbana e Resíduos Sólidos, congratulou-se com a adesão da população à campanha solidária e faz votos de que, no próximo ano, o papel e cartão recolhidos no Natal possam “triplicar”. A autarca tem consciência de que, nesta primeira edição, a campanha teve um factor contra: a chuva que caiu, na região, durante o dia de Natal e também durante a manhã desta segunda-feira, pode ter levado a que alguns cidadãos acabassem por não colocar o seu papel e cartão à porta de casa - muito embora tivesse sido lançada a mensagem de que poderiam proteger estes resíduos dentro de sacos.

Perante esta condicionante, a câmara municipal decidiu prolongar a campanha até ao próximo sábado, mas sem a recolha do papel porta a porta - como aconteceu durante a manhã desta segunda-feira. “A ideia passa por levar as pessoas a usarem o Ecocentro Municipal, que está preparado para receber papel e cartão, plástico, vidro, monstros, metais, resíduos verdes e resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos”, destaca Norberto Monteiro, chefe da divisão de ambiente da autarquia estarrejense.

Muito embora esta tenha sido a primeira edição da iniciativa “Separe, o seu papel volta a ser presente”, este município já soma outras parcerias com a empresa responsável pelo sistema multimunicipal de tratamento e valorização de resíduos sólidos urbanos do litoral Centro e de que é exemplo a campanha de recolha selectiva promovida no Carnaval de 2020 - nessa altura, o valor angariado reverteu a favor da CERCIESTA (Cooperativa para Educação e Reabilitação do Cidadão Inadaptado de Estarreja). Além de gerarem receitas para causas solidárias, estas iniciativas “contribuem para a mudança de comportamentos e sensibilização da população”, levando a que sejam cada vez mais aqueles que fazem separação e recolha selectiva de resíduos, acrescenta Norberto Monteiro.