Passagem do Ano no Algarve com enorme procura

Reservas na hotelaria tradicional estão 20 a 25% acima do 2019, com tendências de subida de última hora.

O bom tempo que se prevê para a região algarvia, na noite de Passagem do Ano, está a fazer disparar o número de reservas de alojamento hoteleiro. O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Hélder Martins, estima que haja um aumento de 20 a 25% em relação a 2019, o ano de referência pré-pandemia e que registou também uma elevada ocupação.

“As previsões meteorológicas, ao contrário do que se passa noutras zonas do país, dão bom tempo, e as unidades que têm alojamento e animação estão cheias”, justificou.

No período antes do Natal, informou o dirigente associativo, a AHETA fez uma sondagem em que previa um aumento de 10% acima de 2019. Mas “nesta altura vamos com uma subida de 20 a 25%”, enfatizou.

A par da oferta da hotelaria tradicional, prevê-se ainda um aumento significativo nos empreendimentos, com vivendas e apartamentos de segunda habitação a ficarem cheios.

As festas de animação de rua, em Quarteira, Albufeira e outras localidades da região, constituem um cartaz atractivo para quem gosta de comemorar a entrada do Ano Novo ao som de concertos.

Ainda de acordo com a AHETA, a ocupação hoteleira em Dezembro de 2019 foi de 32%, enquanto este ano as expectativas são que chegue aos 40/45%.