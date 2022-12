Neste aeroporto já se pode agendar a passagem no controlo de segurança

Já está activo no aeroporto de Roma o serviço QPass que permite aos passageiros que ali embarcam atravessar o posto de controlo de segurança a uma determinada hora previamente marcada — e assim realizar esta operação, muitas vezes demorada, de uma forma mais simples e confortável.

Disponível no aeroporto internacional Leonardo da Vinci, o QPass é um serviço gratuito muito simples que não requer qualquer registo, bastando ao passageiro fazer a reserva no conforto de sua casa ou mesmo no aeroporto desde sete dias antes do voo através deste site, onde terá que inserir o voo, o número de pessoas que partem e um endereço de email.

Então, o passageiro pode escolher entre os horários de marcação disponíveis para o seu voo, reservando aquele que melhor se adapta às suas necessidades. Uma vez finalizada a reserva, receberá um QR Code e um e-mail de confirmação com a informação do terminal e a hora da marcação. Assim, será suficiente apresentar-se à hora marcada na entrada QPass do posto de segurança e mostrar o QR Code para aceder à entrada agendada para efectuar os habituais controlos de segurança de forma mais rápida e simples.

Fiumicino é o primeiro aeroporto de Itália a oferecer este serviço, operando tanto no Terminal 1 como no Terminal 3. O QPass junta-se aos outros tipos de acesso simplificados — como a linha Family, dedicada a famílias com carrinhos de bebé.

“O conforto dos nossos passageiros é fundamental para a nossa visão de negócios, assim como a melhoria dos serviços oferecidos e a qualidade no aeroporto", disse em comunicado Ivan Bassato, director do Aeroporti di Roma. O serviço, aponta, "traz vantagens práticas directas: o passageiro pode organizar o seu tempo antes do voo com antecedência, passar facilmente pelo controlo de segurança, tendo assim mais tempo disponível para si mesmo, para fazer compras ou comer alguma coisa, antes do embarque".