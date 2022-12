Há um novo baloiço panorâmico em Aljustrel

Fica junto ao Moinho do Maralhas, onde a vista abarca “uma bela panorâmica de toda a vila” de Aljustrel.

Para celebrar a época em que “muitos regressam à terra para passar a quadra festiva em família”, o município de Aljustrel decidiu instalar um novo baloiço panorâmico junto ao Moinho do Maralhas. O objectivo é “criar mais um ponto de atractividade e de visita” e “dar a conhecer uma das mais belas paisagens da vila”, lê-se em comunicado de imprensa.

De acordo com o site da autarquia, chegaram a existir “cerca de 17 moinhos de vento” em Aljustrel. A maioria foi entretanto votada ao abandono ou destruída, mas o Moinho do Maralhas foi recuperado em 2011 para acolher funções museológicas e educativas, com visitas guiadas promovidas pelo museu municipal “mediante marcação prévia”.

Situada “numa elevação a sul do centro da povoação”, a zona do moinho abarca “uma bela panorâmica de toda a vila”, sublinha a página. Uma vista que é agora partilhada com o novo baloiço.

A nova infra-estrutura integra ainda o “conjunto de uma série de percursos pedonais que o município de Aljustrel criou e que está a promover, levando os visitantes a percorrer alguns dos principais pontos de interesse do concelho, juntando o turismo de natureza ao património”, acrescenta a nota de imprensa.

O baloiço “foi totalmente construído nas oficinas municipais”, com “recurso a materiais orgânicos e amigos do ambiente”, garante-se no documento.