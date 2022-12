Um hotel de gelo que nasce no Inverno e derrete na Primavera

Já abriram as portas do Icehotel 33, um espaço que é construído no Inverno para derreter na Primavera há 36 edições — uma tradição que garante sempre imagens gelidamente acolhedoras.

A localidade sueca de Jukkasjärvi, com pouco mais de 500 habitantes, ganha nova vida no Inverno graças a um hotel escultura construído apenas com gelo e neve graças ao trabalho e engenho de 24 artistas provenientes de vários países (este ano: Suécia, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Chile, Holanda, Singapura, França, Japão, Canadá, Bulgária, Mongólia e Eslováquia) que esculpem desde o chão até aos tectos desta obra tridimensional com 44 quartos e 28 chalés, isto para além de um salão para casamentos e outras cerimónias — este ano a construção desta zona aconteceu sob a batuta de Wouter Biegelaar, da Holanda, e de Viktor Tsarski, da Bulgária.

A estrutura, diferente de ano para ano, foi erigida durante seis intensas semanas sob orientação da equipa fixa de construção do hotel e do director criativo Luca Roncoroni, que desta vez pensou numa cúpula de gelo e num jardim japonês, entre outras surpresas.

De ano para ano, a construção começa logo na Primavera, altura em que são cortados e conservados num armazém em Jukkasjärvi enormes blocos de gelo do rio Torne.

"Trata-se de uma experiência que podemos partilhar com o resto do mundo com orgulho", aponta Marie Herrey, CEO do Icehotel 33.

A obra de arte e os quartos estarão disponíveis durante os próximos tempos e até que o tempo o permita, ou seja, até tudo derreter e voltar a fazer parte do caudal do Torne. Nesse momento, sobrará, como sempre, a parte permanente do hotel, o Icehotel 365, com um Icebar, um cinema, uma sala de espectáculos e uma exposição feita de gelo e neve, além de 18 suítes tem&