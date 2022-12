Cristina Casalinho: “Não podemos tomar a década passada como uma década normal”

Com uma inflação “muito visível” e uma subida dos juros que vai ser sentida pelas famílias, principalmente na primeira metade de 2023, Cristina Casalinho, que durante dez anos liderou Agência de Gestão da Tesouraria e Dívida Pública – IGCP e agora é directora executiva de Sustentabilidade no BPI e administradora da Fundação Calouste Gulbenkian, vê alguns motivos para optimismo em relação à possibilidade de o novo ano ser o de regresso à normalidade de ter a inflação na casa dos 2%. Para evitar uma recessão, aquilo que será preciso é que bancos centrais e governos encontrem a medida certa para sincronizar o crescimento da procura com a retoma mais lenta da oferta.