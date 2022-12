Filipinas: acções de socorro continuam após chuvas de Natal que causaram 13 mortes

Há já 13 vítimas mortais da intensa chuva que caiu no passado dia 25 de Dezembro nas Filipinas e inundou o sul do país. Ainda há buscas a decorrer.

O número de mortos das chuvas do dia de Natal no sul das Filipinas subiu para 13, disseram as autoridades esta terça-feira, com as buscas ainda a decorrer para 23 pessoas quando as inundações começaram agora, finalmente, a regredir.

A maioria das mortes foram causadas por afogamento devido a inundações repentinas após dois dias de fortes chuvas que perturbaram as celebrações de Natal e forçaram mais de 45.000 pessoas a refugiarem-se em centros de salvamento, disse a agência de catástrofes.

Imagens nos meios de comunicação social mostram a guarda costeira, a polícia e os bombeiros a vaguear pelas cheias com água até à cintura e a transportar residentes ao longo das áreas atingidas por deslizamentos de terra. Algumas estradas foram inundadas por rios a transbordar nas proximidades.

As operações de salvamento continuam e os danos na agricultura ainda estão a ser avaliados, disse Carmelito Heray, chefe da agência de desastres na cidade de Clarin, na província de Misamis Occidental, à estação de rádio DZBB.

Não se tratou de uma tempestade tropical que se abateu na região mas um fenómeno meteorológico que surge numa área onde ventos quentes e frios se encontram, provocando a formação de nuvens com chuva no sul das Filipinas.

Além das vidas perdidas e danos materiais, a população perdeu também o gado que muitas vezes é o seu único sustento. "O grande dano aqui é o gado porque os seus porcos, galinhas, cabras e vacas adultas já não existem", disse na rádio o presidente da câmara de Clarin, Emeterio Roa.