Oposição quer explicações sobre pagamento da TAP a secretária de Estado

PSD, BE e PAN. São para já estes os partidos que pedem explicações sobre o pagamento de uma indemnização de 500 mil euros por parte da TAP a uma ex-vogal da transportadora aérea e actual secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis.

Falando esta manhã na rádio Observador, onde comentava a mensagem de Natal do primeiro-ministro, António Costa, o vice-presidente do PSD Paulo Rangel assinalou que o líder do Governo devia ter falado da polémica que marcou o fim-de-semana naquela mensagem.

Ao elencar as ausências na mensagem, Rangel passou ao que disse ser "bastante grave", insistindo nas críticas feitas antes pelo partido. "Depois de sabermos deste escândalo, verdadeiramente inaceitável, que é, no fundo, pagar-se uma indemnização a alguém para transitar dentro do Estado e, para depois ir para o Governo, ainda por cima com a tutela do Tesouro, nós temos um primeiro-ministro que fala de tudo menos disso".

Porfírio Silva, deputado do PS que participava no mesmo programa de rádio, o Explicador, respondeu clarificando o que é uma mensagem de Natal. "Não é um debate parlamentar, não se podem confundir os registos", disse, sem se referir no entanto à polémica em causa. "Foi uma mensagem adequada que não podia passar por uma espécie de comissão de inquérito parlamentar que aparentemente era aquilo que o Paulo Rangel gostaria que a mensagem de Natal fosse".

Também esta manhã, numa publicação na rede social Twitter, Pedro Filipe Soares escreveu que "o Governo deve explicações ao país sobre o pagamento a Alexandra Reis".

"Depois de cortar rendimentos a milhares de trabalhadores da TAP, empobrecer salários e pensões de milhões, é incompreensível o prémio milionário de 500 mil euros pago à ex-administradora Alexandra Reis", criticou.

Para o deputado do BE, "a propaganda das contas certas serve para escamotear esta realidade em que à maioria se pedem sacrifícios, para depois uma minoria se governar à custa do empobrecimento geral".

"É um abuso e, sem explicações razoáveis, será mesmo um escândalo", acusou.

Ainda no domingo, a líder do PAN, Inês de Sousa Real, considerou que "a decisão [de atribuição da indemnização] até pode ter sido legal", mas o partido não concorda que uma empresa "intervencionada pelo Estado, que foi alvo de uma restruturação, que passou por despedimentos dos trabalhadores, pague elevados ordenados aos membros do conselho de administração e alegadamente dispense alguém ao fim de dois anos, pagando uma indemnização desta natureza". "Do mesmo modo que sempre defendemos que não deve haver distribuição de dividendos aos gestores de empresas intervencionadas. É uma factura que pagamos todos", acrescentou.

"É incompreensível que alguém queira sair de uma empresa intervencionada pelo Estado e que leve consigo meio milhão de euros. Aguardamos todos que o Governo quebre o silêncio e explique ao país como é que se permitiu isto na TAP", disse.

O Correio da Manhã noticiou na edição de sábado que a nova secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, recebeu uma indemnização no valor de 500 mil euros por sair antecipadamente do cargo de administradora executiva da companhia aérea portuguesa, quando ainda tinha de cumprir funções durante dois anos.

No domingo, o Presidente da República disse que "há quem pense" que seria "bonito" a secretária de Estado do Tesouro prescindir da indemnização da TAP, ainda que a lei permita receber os 500 mil euros e exercer funções governativas.

"É como pensam muitos portugueses, dizem: a senhora saiu daquele lugar, tinha direito por lei a ter aquilo, mas na medida em que está a exercer uma função pública há quem pense que era bonito prescindir disso, atendendo a que está noutra função. Mas do ponto de vista jurídico, a lei permite isto", disse Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas na freguesia de Abiul, concelho de Pombal, distrito de Leiria, onde hoje se inteirou dos danos dos incêndios de Julho último.

Alexandra Reis tomou posse como secretária de Estado do Tesouro na última remodelação do Governo. Ingressou na TAP em Setembro de 2017 e três anos depois foi nomeada administradora da companhia aérea.

A agora governante renunciou ao cargo em Fevereiro e, em Junho, foi nomeada pelo Governo para a presidência da Navegação Aérea de Portugal (NAV).