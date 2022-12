Fim da política de covid zero não elimina incerteza na economia chinesa

Economia chinesa com dificuldades em acelerar devido ao efeito que o aumento no número de casos de covid está a ter no consumo e nos níveis de produção.

Quase a caminho da estagnação provocada pela política de covid zero aplicada até ao início de Dezembro, a economia chinesa não consegue, agora que as autoridades decidiram retirar as restrições à mobilidade, fugir à ameaça de um período de crescimento mais lento. E um dos problemas está nas dificuldades em lidar com o aumento de casos de covid trazido pelo desconfinamento.