A Odisseia de Hakim

Hakim nasce e cresce em Alepo, na Síria. Filho mais velho de nove irmãos e irmãs, herda o viveiro de plantas do pai e estabelece-se como jardineiro. Planeia casar, comprar um apartamento, o negócio corre bem, o futuro parece prometedor, apesar do regime opressivo que domina a Síria. Em 2011, tem Hakim 24 anos, eclode uma revolta popular contra a ditadura de Bashar Al Assad, a população exige liberdade, justiça social e melhores condições de vida. Uma violenta onda de repressão abate-se sobre a população civil; o irmão de Hakim é preso e desaparece às mãos da polícia política. O próprio Hakim é preso e torturado. Acaba por ser libertado por falta de provas contra si, mas, quando regressa ao trabalho, a polícia tinha transformado o seu viveiro num quartel. Receando pelo seu futuro, Hakim e a sua família tornam-se refugiados, sujeitando-se a perigos que desconhecem, para poderem escapar de perigos que dão por certos. Quatro longos anos mais tarde, Hakim chega a França, onde hoje vive, em Aix-en- Provence, com a mulher e os seus três filhos.