Beyoncé, Rosalía, Wet Leg: o melhor de 2022 conjuga-se no feminino

As listas de melhores do ano coroam Renaissance, com Motomami e Wet Leg a surgirem igualmente em destaque. Sobressaem ainda Big Thief, Alvvays ou Jockstrap.

“É certo que já não são apenas quatro pessoas a tocar música indie”, dizia há um par de meses Nick O’Malley, baixista dos Arctic Monkeys, à revista Mojo. As declarações referiam-se ao álbum que a banda inglesa editou este ano, The Car, mas podemos adaptá-las e aplicá-las à música do 2022 que agora chega ao fim. Vendo as listas de final de ano da imprensa internacional, é certo que não coube a bandas indie rock o protagonismo na criatividade musical. Agrupando os nomes que surgem em maior destaque, formamos outra certeza: 2022 foi declinado no feminino, com Beyoncé e Rosalía em grande destaque.