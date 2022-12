China “insatisfeita” com aumento da assistência militar dos EUA a Taiwan

O Governo chinês não escondeu o seu desagrado com o aumento da assistência militar dos Estados Unidos a Taiwan, previsto no novo orçamento para 2023 que foi aprovado nas últimas horas no Congresso norte-americano. Ao mesmo tempo, o Governo taiwanês veio congratular-se com a decisão de Washington.

Num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, a China expressa a sua "forte insatisfação e oposição determinada" ao novo orçamento norte-americano. Segundo Pequim, as verbas incluídas no orçamento — até dez mil milhões de dólares em assistência à segurança de Taiwan — e a agilização da venda de armas ao Exército taiwanês "prejudicam de forma séria a paz e a estabilidade no estreito de Taiwan".

O Ministério da Defesa de Taiwan agradeceu aos EUA e disse que a aprovação do orçamento mostra a importância das relações bilaterais para Washington.

Os EUA são o aliado mais importante de Taiwan, apesar da inexistência de laços diplomáticos formais. As vendas de armamento norte-americano à ilha são um constante irritante nas relações entre Pequim e Washington.

Ainda assim, a capacidade militar de Taiwan não é comparável à da China, e a sua força aérea tem sido muito pressionada, nos últimos três, por aviões chineses que sobrevoam o território.

O novo orçamento dos EUA inclui também uma restrição à compra de produtos que usam chips electrónicos feitos por empresas chinesas.