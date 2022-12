A Coreia do Norte disparou mais dois mísseis balísticos de curto alcance em direcção ao mar nesta sexta-feira, apenas cinco dias depois de ter lançado outros dois mísseis de médio alcance.

O disparo foi detectado pelas Forças Armadas sul-coreanas às 16h32 locais (menos nove horas em Lisboa) e os mísseis percorreram distâncias entre os 250 e os 350 quilómetros. Também o Ministério da Defesa japonês confirmou o lançamento de pelo menos um míssil a uma altitude máxima de 50 quilómetros.

“Desde o início do ano, a Coreia do Norte disparou mísseis repetidamente e com uma alta frequência sem precedentes, aumentando significativamente as tensões na Península Coreana e na região”, condenou um alto responsável do governo japonês, Hirokazu Matsuno.

No que já vai de 2022, a Coreia do Norte disparou mais de 60 mísseis, o que constitui um máximo histórico. O último lançamento deu-se no domingo passado, naquilo a que Pyongyang chamou “um teste importante da fase final” de desenvolvimento de um satélite que conta lançar em Abril do próximo ano.

O Japão anunciou por estes dias um reforço muito significativo do seu orçamento para a Defesa, justificando-o com a necessidade de melhorar a sua “capacidade” para “contra-atacar” perante o que considera serem as ameaças crescentes da China, da Coreia do Norte e da Rússia.