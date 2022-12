Fim do pacifismo? Japão anuncia maior orçamento militar desde a Segunda Guerra Mundial

Ameaças da China, da Rússia e da Coreia do Norte levam Governo japonês a duplicar o orçamento de Defesa e a investir 295 mil milhões de euros no desenvolvimento da sua capacidade para “contra-atacar”.

Depois de ter renunciado ao conflito armado, após a derrota na Segunda Guerra Mundial, e exibido, com orgulho, durante décadas, o estatuto de Estado pacifista, o Japão anunciou esta sexta-feira uma revisão de tal ordem da sua política de Defesa que o transformará, num futuro próximo, no terceiro país do mundo que mais vai gastar em orçamento militar, apenas superado pelos Estados Unidos e pela República Popular da China, as duas maiores potências mundiais.