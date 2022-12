De feiticeiros a Jedi: o que 2023 traz de videojogos

Feiticeiros rumo a Hogwarts, Jedi, o regresso de Link e viagens até à idade média fazem parte da oferta de videojogos de 2023. O PÚBLICO preparou uma lista de alguns de alguns dos jogos que chegam no próximo ano e já estão a gerar burburinho. Há opções para PC, Xbox, Playstation e Nintendo. Hogwarts Legacy, que leva os jogadores ao mundo do Harry Potter, é dos primeiros lançamentos do ano.

Hogwarts Legacy

A partir de Fevereiro, os fãs da série Harry Potter vão poder experimentar o dia-a-dia na famosa escola de feitiçaria de Hogwarts. O jogo Hogwarts Legacy é um RPG (roleplaying game ou “jogo de narrativa”) em que os jogadores criam as suas próprias personagens e histórias – por exemplo, repelir rebeliões de criaturas mágicas. Cada “aluno” traça o seu próprio percurso ao praticar diferentes feitiços ou habilidades e ao escolher os jogadores e criaturas com quem fala e aquilo que faz. Hogwarts Legacy estará disponível para as consolas PS4, PS5 (75 euros), Xbox (a partir de 70 euros), Nintendo Switch (a partir de 60 euros) e PC (60 euros).

Cada "aluno" define o seu próprio percurso Hogwarts Legacy Cada "aluno" define o seu próprio percurso Hogwarts Legacy Fotogaleria Cada "aluno" define o seu próprio percurso Hogwarts Legacy

Planet of Lana

Planet of Lana, do Wishfully Studios, é um dos videojogos independentes mais aguardados de 2023. Trata-se de uma aventura em que uma jovem tem de resolver quebra-cabeças numa missão para salvar a irmã num mundo cheio de máquinas e criaturas misteriosas. Todas as paisagens do jogo foram pintadas à mão: os temas centram-se no equilíbrio entre humanos e natureza num planeta com cada vez mais máquinas. O jogo será lançado para PC no segundo trimestre de 2023 – ainda não há informação sobre o preço.

Foto Todas as paisagens de Planet of Lana foram pintadas à mão Wishfully Studios

Star Wars Jedi: Survivor

Em Março, a série de videojogos Star Wars Jedi continua com Survivor. O videojogo do mundo de ficção científica de George Lucas é a continuação directa de Fallen Order (2019). Os jogadores voltam a vestir o papel do Jedi Cal Kestis que está, mais uma vez, a tentar restaurar o equilíbrio da galáxia dez anos depois dos acontecimentos do Episódio III - A Vingança dos Sith. O jogo dá acesso a novas criaturas, sabres de luz e elementos que conectam a narrativa do videojogo com o universo Star Wars. Survivor estará disponível para a Xbox Series X/S (a partir dos 80 euros), PS5 (a partir dos 80 euros) e PC (a partir dos 70 euros).

Foto Os jogadores voltam a vestir o papel do Jedi Cal Kestis Star Wars Jedi

A lenda de Zelda: Tears of the Kingdom

O próximo jogo de acção e aventura da Lenda de Zelda chega em Maio de 2023. É a continuação de Breath of the Wild (2017), com os jogadores a voltar ao papel de Link num mundo RPG aberto. Desta vez, há novas terras – e céus – para descobrir além do reino de Hyrule. Disponível para Nintendo Switch a partir de 12 de Maio (cerca de 60 euros).

Manor Lords

Em Manor Lords (disponível para PC) os jogadores vestem o papel de senhores feudais da Idade Média – o objectivo deste videojogo de estratégia é transformar uma humilde aldeia numa metrópole próspera através de decisões que oscilam entre a diplomacia e a guerra. Cada jogador começa com um conjunto de pequenos edifícios e um mercado central. A ideia do estúdio Slavic Magic é recriar a realidade da época. Ainda não é conhecido o preço.

Foto A missão é transformar uma aldeia numa metrópole próspera Manor Lords

Final Fantasy XVI

Em Junho, há um novo capítulo para os fãs da saga Final Fantasy que começou em 1987. Pelos trailers, Final Fantasy XVI segue uma abordagem mais sombria e sinistra num capítulo de acção que mistura diversos universos, lutas políticas, duelos de espadas e feitiçaria. Os jogadores seguem o protagonista Clive Rosfielf. O jogo vai começar por ser lançado para PS5 (a partir dos 80 euros).

Foto O jogo vai começar por ser lançado para PS5 Final Fantasy

Resident Evil 4

No que toca a remakes, a produtora de videojogos Capcom está a preparar uma nova versão de Resident Evil 4 que foi lançado originalmente em 2005. Neste videojogo da saga de terror, os jogadores vão poder assistir ao regresso do protagonista Leon S. Kennedy, um agente federal dos EUA com a tarefa de salvar a filha do presidente de uma vila espanhola controlada por zombies. Por ora, a versão actualizada de Resident Evil 4 foi confirmada para Xbox Series X/S, PS5 e PC.