PÚBLICO com três novos colunistas

A partir de Janeiro, o PÚBLICO vai proceder a acertos nas suas colunas de opinião. Na área da economia, Ricardo Pais Mamede e Ricardo Arroja escreverão alternadamente às segundas-feiras. E às terças, Pedro Norton estreia-se como colunista do jornal. Como foi anteriormente noticiado, a coluna do Provedor, agora entregue ao jornalista José Alberto Lemos, regressará aos sábados.

Pedro Norton é licenciado em Gestão pela Universidade Católica Portuguesa e mestre em Television Management pela Boston University School of Communication. Iniciou a sua carreira profissional como analista no Banco ESSI, em Setembro de 1990. Durante 23 anos esteve no grupo Impresa e entre 2012 e 2016 desempenhou as funções de presidente executivo do grupo. É membro não Executivo da Fundação Calouste Gulbenkian deste 2017 e CEO da Finerge desde 2018. Assina até final do ano uma coluna na revista Visão.

Ricardo Paes Mamede nasceu em Coimbra, em 1974. Licenciou-se e obteve o grau de mestre em Economia e Gestão no ISEG, antes de se doutorar em Economia na Universidade Bocconi, em Itália. É professor associado do Iscte, director do Iscte-Sintra e Presidente da Direcção do Instituto para as Políticas Públicas e Sociais.

Ricardo Arroja nasceu no Porto em 1978, licenciou-se em Gestão na Universidade do Porto e doutorou-se na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, onde é docente nas áreas da banca e finanças empresariais. É também professor na Atlântico Business School e consultor de empresas e de várias instâncias internacionais. Foi cabeça de lista da Iniciativa Liberal às eleições europeias de 2019. Faz dupla com Ricardo Pais Mamede no programa Tudo é Economia, na RTP2 e é até ao final do ano colunista do Eco.

Ricardo Cabral deixará a sua coluna de segunda-feira. O PÚBLICO agradece a sua presença no jornal ao longo dos últimos seis anos.

No âmbito das mudanças previstas, Francisco Mendes da Silva passará a escrever às sextas-feiras.