José Alberto Lemos é o novo provedor do leitor do PÚBLICO, assumindo funções em Janeiro de 2023. O jornalista que sucede ao actual provedor, José Manuel Barata-Feyo, esteve na fundação do jornal PÚBLICO, desempenhou funções de direcção em diferentes meios de comunicação nacionais e possui um vasto currículo associado ao jornalismo político, internacional e televisivo.

José Alberto Lemos nasceu no Porto em 1955. Licenciou-se em Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto em 1979. No ano seguinte, ingressou no Jornal de Notícias, onde trabalhou até 1989, quando integrou a equipa fundadora do PÚBLICO.

Em 1992, foi convidado a participar na criação da SIC, o primeiro canal privado em Portugal, como editor responsável pela redacção do Porto. Quatro anos depois, regressou ao PÚBLICO como subdirector, no Porto, cargo que ocupou durante um ano, assumindo depois diferentes funções no jornal, incluindo a de editor da secção dos Media.

Em 2003, assumiu funções como director de programas da RTPN (hoje RTP3) e da RDP/Norte na RTP, empresa à qual se manteve ligado até 2012. Nesse período, liderou transformações como a conversão do canal regional NTV na RTPN, integrando-a na estrutura da RTP e atribuindo-lhe uma identidade nacional e de cariz informativo.

Especialista em política norte-americana, José Alberto Lemos foi correspondente da Rádio Renascença em Nova Iorque entre 2016 e 2020. Acompanhou as eleições presidenciais de 2016, que deram a vitória a Donald Trump, e a eleição de António Guterres para secretário-geral das Nações Unidas. Foi comentador de temas internacionais, com especial destaque para a actualidade dos Estados Unidos, tanto na rádio como na televisão. Fellow da fundação norte-americana German Marshall Fund, José Alberto Lemos é autor da série documental Vote – Portugueses na Política dos EUA (RTP, 2019).

Segundo o Estatuto do Provedor do Leitor, este não só “oferece aos leitores um interlocutor permanente, independente e responsável pela defesa dos seus direitos”, mas também “constitui para os jornalistas do PÚBLICO uma instância crítica do seu trabalho à luz das normas deontológicas que regem a profissão”.

Além de “atender, analisar e encaminhar as dúvidas, queixas e sugestões dos leitores”, o provedor tem o compromisso de “aumentar a confiança dos leitores no seu jornal diário” e de “tornar mais transparentes os processos e decisões jornalísticos que intervêm na produção das notícias”. O exercício da função é livre e independente, não estando subordinando à administração ou à Direcção Editorial do jornal.

José Alberto Lemos sucede ao jornalista e escritor José Manuel Barata-Feyo, que ocupa o cargo de provedor do leitor desde Novembro de 2020. Após um interregno de quatro anos, durante o qual a posição não esteve preenchida, Barata-Feyo assumiu a função por dois mandatos consecutivos (cada um com duração de um ano). O Estatuto do Provedor do Leitor estipula que “o provedor é nomeado pelo prazo de um ano, renovável por idêntico período” e acrescenta que “nenhum provedor pode ser nomeado por mais de dois mandatos consecutivos”.

Manuel Carvalho, director do PÚBLICO, afirma que, durante os seus mandatos, “José Manuel Barata-Feyo prestou um inestimável serviço aos leitores do jornal e à sua redacção”, considerando que “o prestígio e a experiência de José Alberto Lemos garantem que os leitores continuarão a ter no provedor uma indispensável instância de recurso”.

Para o PÚBLICO, sublinha Manuel Carvalho, “a existência de um provedor ao qual os leitores podem apresentar as suas queixas ou protestos é fundamental para a melhoria do nosso jornalismo”, já que “um jornal que escrutina fica sempre a ganhar por ser escrutinado pelos destinatários finais do seu trabalho: os leitores”.