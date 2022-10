Conheça a equipa: Quem é (e porque existe) o Provedor do Leitor?

O que há por detrás da notícia, como é pensado um jornal, quem são as pessoas que todos os dias lhe fazem chegar o mundo às mãos – nesta série de vídeos, damos-lhe um passe de acesso privilegiado aos bastidores do PÚBLICO. No décimo e último episódio, conversamos com o Provedor do Leitor do jornal, José Manuel Barata-Feyo.

José Manuel Barata-Feyo, jornalista e escritor, nasceu em 1947 na Soalheira, na região da Beira Baixa. Esteve vários anos exilado em Paris, onde começou a escrever para a imprensa nacional. Conta com um extenso currículo enquanto jornalista, chegou a ser director-adjunto do semanário Edição Especial, chefe de redacção e director de informação da RTP2. Hoje é o Provedor do Leitor do PÚBLICO, cuja principal função é ser “um interlocutor permanente, independente e responsável pela defesa dos direitos” dos leitores, tal como está explícito no seu estatuto.

Após muitos anos de reportagens de investigação, principalmente em televisão, hoje coloca-se com facilidade na pele dos jornalistas do PÚBLICO. Para além de analisar as críticas dos leitores, também avalia as suas dúvidas e sugestões. O provedor tem ainda a responsabilidade de “aumentar a confiança dos leitores” no PÚBLICO, daí que se esforce para que a sua coluna semanal seja um fórum de discussão. “É o único espaço que existe no jornal onde a redacção, por um lado, e os leitores, pelo outro, podem dialogar”, refere o provedor.

Neste episódio temos a oportunidade de sair da redacção e ir até à casa de José Manuel Barata-Feyo, para conversarmos sobre o seu papel enquanto Provedor do Leitor, a sua rotina e a relação que estabelece com os leitores. Será que o PÚBLICO é um jornal mais transparente por ter um provedor?

Texto editado por João Mestre