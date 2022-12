Reversão da “lei Relvas” pode criar mais de 100 novas freguesias

Ainda não há dados que permitam ter um retrato completo do processo de desagregação de freguesias e pode demorar até que tal aconteça. No entanto, perto do fim do prazo para que os pedidos especiais de separação das uniões criadas em 2013 pela chamada “lei Relvas” sejam enviados à Assembleia da República (AR), o número de processos que já ali chegou permitirá criar mais de 100 novas freguesias.