Portagens sobem 4,9% em 2023

O aumento das portagens no ano que vem será de 4,9%, de acordo com o decreto-lei aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros. Estes 4,9% representam uma limitação imposta pelo Governo à subida do custo das portagens a pagar pelos condutores e implica um "mecanismo de repartição de responsabilidades". Sem esta medida, o aumento seria da ordem dos 10%, uma vez que está indexado ao valor de inflação de Outubro.

Na semana passada, o ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, já tinha adiantado, numa audição parlamentar, que iria apresentar, até ao final deste ano, uma "solução legal" para que as portagens não aumentem ao mesmo nível da inflação no próximo ano. "Estamos a tentar encontrar uma solução que não só proteja as pessoas que atravessam portagens, mas, também, o Estado", afirmou então o ministro.