No teatro, quantos mais corpos juntos, melhor

Começo por falar do que não vi e queria ter visto, assumindo a minha tendência para o FOMO (fear of missing out) e, atrelado a isso, uma relação de amor-ódio com listas. Falhei o festival #Precárias; BAqUE, de Gaya de Medeiros; Boca Fala Tropa, de Gio Lourenço (e todo o Alkantara Festival); Life: LIVE!, de Lucy McCormick; Atlântida, de Odete; a mostra Gaivotas — Belém; entre outras coisas de que não me recordo, porque a memória de final de ano é quase tão imperfeita e empenada como estas listas.