Mãe de Jéssica acusada de homicídio

A mãe de Jéssica, a menina morta em Setúbal no Verão passado, foi acusada pelo Ministério Público de homicídio qualificado e de ofensas à integridade física. Já a família suspeita de sequestrar a menor e de a torturar até à morte foi acusada não só de homicídio como também de violação, rapto e ofensas à integridade física, além de tráfico de droga.

A progenitora de Jéssica, que tinha três anos de idade, disse às autoridades que a família em causa lhe sequestrou a filha para a pressionar a pagar-lhe uma dívida que alegou ser de serviços de bruxaria por parte da matriarca da família. Seja como for, a criança ficou vários dias em casa desta família, onde foi maltratada, enquanto a mãe, Inês Tomás, dizia às pessoas com quem se relacionava que tinha ido para uma colónia de férias.

Durante os telefonemas que ia recebendo dos sequestradores a pressioná-la para arranjar o dinheiro chegou a ouvir gritos infantis em ruído de fundo. Que garantiu mais tarde não conseguir distinguir se seriam da filha ou da criança que ali morava, neto da matriarca. Já com a menina em cativeiro há quatro dias, a progenitora foi vista a divertir-se num espectáculo itinerante que a TVI fez em Setúbal num domingo desse mês de Junho.

Jéssica acabou por lhe ser entregue desfalecida. Quando a mãe a levou ao hospital, horas depois, era tarde demais. A menina não resistiu às agressões de que foi vítima.

Segundo a acusação a que o PÚBLICO teve acesso, Jéssica esteve três vezes na casa daquela família, que a exigiu à mãe como garantia do pagamento da sua dívida, tendo sido violentamente agredida por duas vezes. Na última vez que esteve com aquela família, refere a acusação, foi usada como correio de droga, tendo-lhe sido introduzido no ânus um pacote de cocaína e outras drogas na fralda.

Jéssica foi sinalizada pela Protecção de Menores no seu primeiro ano de vida - até porque Inês Tomás já tinha visto as autoridades retirarem-lhe a guarda de outros cinco filhos que teve, todos eles menores também. Por a criança estar exposta a um ambiente familiar que poderia colocar em causa o seu bem-estar e desenvolvimento, a Comissão de Promoção e Protecção de Menores tentou intervir. Mas foi impedida de o fazer pelos pais, o que originou o envio do processo para o Ministério Público em Janeiro de 2020. Desde essa altura que não voltou a haver outra comunicação de perigo à comissão relativamente a este caso.