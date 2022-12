Diplomacia russa responde à viagem de Zelensky aos EUA com reunião-surpresa entre Medvedev e Xi

Ex-Presidente russo recebido em Pequim, no dia em que Putin deu o pontapé de saída num campo de gás para abastecer a China e em que russos e chineses iniciaram exercícios militares no Extremo Oriente.

Com os holofotes mediáticos ocidentais focados na visita do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aos Estados Unidos, a Federação Russa também quis dar um sinal de robustez diplomática e, numa jogada de antecipação, nesta quarta-feira, enviou Dmitri Medvedev, antigo Presidente e primeiro-ministro, hoje vice-presidente do Conselho de Segurança do país, até Pequim, para um encontro de alto nível com o Presidente chinês, Xi Jinping.