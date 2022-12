Há 30 empresas interessadas na semana de quatro dias em Portugal

Metade são pequenas empresas e 43% vêm dos sectores do comércio, arquitectura e engenharia e tecnologia de informação. Projecto-piloto custará 350 mil euros ao IEFP.

Desde meados de Novembro e até agora, 30 empresas manifestaram interesse em participar no projecto-piloto da semana de quatro dias, que será lançado no segundo semestre de 2023. O número foi divulgado ao PÚBLICO pelo secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, que espera que nos próximos meses outras empresas se juntem à iniciativa.