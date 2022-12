Não há sinais de vida extraterrestre, diz o Pentágono, mas a procura continua

A maioria dos registos investigados pelo Pentágono refere-se a objectos voadores não identificados, mas há uma preocupação crescente sobre actividade invulgar no oceano, no Espaço e em terra.

Um novo gabinete do Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, está a investigar centenas de relatos sobre objectos não identificados (OVNI) no céu, no mar, no Espaço e mais além, adiantaram responsáveis da Defesa dos EUA na última sexta-feira. Embora ainda não tenham sido descobertos sinais de vida extraterrestre, a procura continua.