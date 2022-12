Harvey Weinstein condenado por violação outra vez — mas veredicto ficou aquém

Quatro acusações ficaram sem condenação. Ex-produtor deve passar resto da vida na prisão. Julgamento foi “brutal” para queixosas, que acusaram a defesa de as “intimidar, rebaixar e ridicularizar”.

O ex-produtor e distribuidor norte-americano Harvey Weinstein foi considerado culpado de três crimes sexuais no julgamento que decorria em Los Angeles. Porém, saiu absolvido de uma acusação de violência sexual e o júri não conseguiu chegar a uma conclusão quanto a três outras. Apesar da forte probabilidade de Weinstein vir a passar o resto da vida preso, o caso encerra-se assim com um amargo de boca para as suas acusadoras: “Este julgamento foi um forte alerta para o trabalho que temos de fazer enquanto sociedade”, conclui uma delas.