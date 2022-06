Bill Cosby considerado outra vez culpado de agressão sexual — agora, de uma menor

O júri do tribunal californiano que julga o comediante Bill Cosby considerou-o culpado de agressão sexual de uma adolescente na Mansão Playboy em 1975, dando razão a Judy Huth e à sua queixa com mais de quatro décadas. A conclusão do julgamento e do processo cível foi divulgada na terça-feira à noite, hora de Lisboa, e é a segunda condenação por um tribunal de crimes sexuais contra mulheres em poucos anos.

Cosby foi libertado no ano passado após quase três anos na prisão após a histórica decisão que o condenou por agressão sexual agravada a Andrea Constand. Não saiu da prisão por se considerar afinal inocente, mas sim porque pelo recurso interposto pela sua defesa quanto a um acordo judicial prévio que impedia Bill Cosby de ser julgado por crimes contra Constand. Aos 84 anos, enfrentou agora este processo, que ficou em banho-maria quando o caso de Constand foi a tribunal. O caso de Judy Huth é visto como uma das últimas possibilidades de confrontar e responsabilizar o outrora amado actor norte-americano com pelo menos uma das dezenas de acusações de diferentes mulheres sobre alegados actos cometidos ao longo de décadas.

A decisão do júri fez com que a vítima recebesse meio milhão de dólares de indemnização. O New York Times descreve um tribunal em silêncio enquanto foi proferida a sentença, e depois a felicidade de Huth ao abraçar os seus advogados — uma equipa encabeçada pela famosa e por vezes polémica Gloria Allred. “Sinto que me foi dada razão. É um grande, grande passo para todas as vítimas. Está na altura de ele pagar pelo que fez a tantas mulheres.”

Bill Cosby nega todas as acusações de que é alvo. Mas do acordo judicial que fez quando Andrea Constand o tentou processar em 2005 constam declarações suas em que admite usar sedativos para ter relações sexuais com mulheres, tendo também anuído que lhe deu um anti-histamínico com propriedades sedativas, relatou a Associated Press em 2014; e, noutra ocasião a revista Variety cita ainda a admissão de Cosby de ter tido relações sexuais com uma rapariga de 19 anos sob a influência de Quaaludes [sedativos e hipnóticos dependentes de receita médica também populares na década de 1970 como droga recreativa]. “Ela foi ter comigo aos bastidores. Dei-lhe Quaaludes. Depois tivemos sexo.” Huth relata como Cosby lhe deu álcool para depois a forçar a um acto sexual.

Os seus advogados congratulam-se agora por não ter sido aplicada uma indemnização sancionatória ou punitiva — “uma vitória significativa para nós”, disse a advogada Jennifer Bonjean.

O processo de Huth não é o único que ainda aguarda nas linhas laterais por uma entrada no jogo judicial, mas muitos deles não puderam sequer avançar pelo facto de as leis e os prazos de prescrição em certos estados não permitirem queixas anos depois dos alegados crimes. O caso de Judy Huth, que conheceu Cosby num parque público na Califórnia durante uma filmagem quando estava com uma amiga, avançou porque a jovem era menor de idade na altura e porque a Califórnia mudou a lei alargando o período de denúncia para pessoas vítimas de abusos na infância.

Judy Huth tem hoje 64 anos. Bill Cosby tem 84 anos e não estava presente em tribunal, tendo sido vistos excertos de um testemunho previamente gravado — em 2015, no qual diz não conhecer Huth nem se lembrar de ter estado com ela na Mansão Playboy. Também foi mostrado um testemunho previamente gravado do falecido fundador da revista erótica Playboy e da mansão em torno da qual orbitavam dezenas de estrelas e mulheres em lendárias festas, com Hugh Hefner a dizer que seria “altamente improvável” haver menores de idade nas festas.