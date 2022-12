SIRESP impõe serviços extras às empresas para manter rede de comunicações a funcionar

A SIRESP S.A., a empresa pública responsável pela operação do Sistema Integrado de Redes de Emergência e de Segurança de Portugal (SIRESP), vai impor serviços suplementares às empresas que garantem actualmente o funcionamento da rede de comunicações de emergência do Estado. Isto para assegurar que o sistema continua a funcionar até que os vencedores do concurso para operar esta rede comecem a trabalhar, o que só poderá acontecer depois dos vistos favoráveis do Tribunal de Contas.