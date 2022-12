Twitter proíbe promoção de outras redes sociais

Os utilizadores do Twitter vão deixar de poder publicar links de redes sociais concorrentes, como o Facebook ou Instagram, anunciou este domingo a plataforma de Elon Musk, novamente envolvido em polémica após a suspensão de contas de jornalistas.

We recognize that many of our users are active on other social media platforms. However, we will no longer allow free promotion of certain social media platforms on Twitter. — Twitter Support (@TwitterSupport) December 18, 2022

"O Twitter deixa de permitir a promoção gratuita de certas redes sociais no Twitter", avançou a plataforma em comunicado, indicando que Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Post e Nostr serão afectados.

A proibição aplica-se não apenas aos links partilhados em publicações, mas também aos que constam do campo descritivo no perfil dos utilizadores. Tweets apagados e a suspensão temporária da conta estão entre as consequências da violação das novas regras, lê-se no mesmo comunicado.

Esta alteração é divulgada no mesmo dia em que uma jornalista do The Washington Post denunciou que a sua conta no Twitter tinha sido suspensa. "Elon Musk suspendeu a minha conta no Twitter", escreveu Taylor Lorenz, que acompanha as notícias sobre a indústria de tecnologia para o jornal norte-americano.

O multimilionário dono da plataforma respondeu publicamente no Twitter que se trata de uma "suspensão temporária devido a uma divulgação prévia de dados pessoais por esta conta", e que esta medida "será levantada em breve". A conta de Taylor Lorenz foi entretanto reactivada.

Taylor Lorenz explicou que fez uma pergunta a Elon Musk via Twitter, para um artigo que está a escrever, porque não conseguiu contactá-lo pelos canais tradicionais. "Eu e o meu colega Drew Harwell, que também foi suspenso, estamos a trabalhar numa história que envolve Musk e esperamos obter um comentário dele. Tentámos contactá-lo várias vezes por e-mail nos últimos dias", disse a jornalista.

Apparently this is the tweet that did me in pic.twitter.com/0VEby8qzQu — Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) December 18, 2022

Elon Musk suspendeu no início da semana as contas no Twitter de vários jornalistas, a quem acusou de colocar a sua família em risco por terem publicado a sua localização. O novo proprietário do Twitter disse no sábado que iria restabelecer as contas dos jornalistas norte-americanos na rede social, depois de uma onda de críticas na sequência da suspensão.

Na sexta-feira, a União Europeia (UE) ameaçou Musk com sanções, enquanto a ONU denunciou que a suspensão era "um precedente perigoso".