Portugal tem cada vez mais idosos mas é dos países com menos camas nos hospitais

Parece uma incongruência: Portugal é um dos países mais envelhecidos da Europa e do mundo, por isso tem doentes mais complexos e com mais patologias, mas dispõe de poucas camas hospitalares. Está abaixo da média da União Europeia e este indicador que surge de novo no último relatório Health at a Glance da OCDE e da Comissão Europeia pode passar despercebido, mas quem trabalha nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem a perfeita noção do problema que significa ter poucas camas para internar doentes, sobretudo idosos sem retaguarda familiar, numa altura como a actual em que há consecutivos picos de afluência e a pressão sobre o SNS se intensifica.