“Não há vagas nos lares, porque somos um país desgraçado”

“Temos um número de camas inferior ao expectável, tendo em conta o envelhecimento da população. Estamos muito abaixo da média, na cauda da Europa, mas o pior é que utilizamos mal as camas que temos”, lamenta João Araújo Correia. No serviço de medicina interna que dirige no Centro Hospitalar e Universitário do Porto, tinha no início desta semana 36 pessoas internadas à espera de vagas em lares e na rede de cuidados continuados.