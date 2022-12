Como remover bolor e bactérias das superfícies das casas de banho

O bolor e as bactérias podem desencadear problemas de saúde, mas as pequenas quantidades que crescem na argamassa e nas cortinas de duche tendem a ser mais um problema cosmético.

A argamassa entre os azulejos, um material à base de cimento, é porosa. No duche, absorve humidade e normalmente permanece húmida durante longos períodos. Além disso, se lhe juntarmos os resíduos do champô e do gel de banho, é o ambiente ideal para mofo ou bolor e para resíduos de espuma que assumem tons de rosa ou laranja, especialmente onde a superfície não é totalmente lisa e devidamente inclinada para permitir a drenagem rápida da água.