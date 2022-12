UHF celebram o Natal no Porto com um coro de mais de 100 vozes

A canção é antiga, de 1995, e em 2021 foi retomada pelos UHF para um espectáculo natalício que teve o seu apogeu no Coliseu do Porto. Este ano, e com o mesmo título, Podia ser Natal, os UHF estão desde o dia 4 de Dezembro e percorrer vários palcos pelo país, encerrando esta nova digressão (com nove concertos) de novo no Porto, mas desta vez na Casa da Música e à beira do novo ano, no dia 30 de Dezembro, às 21h.