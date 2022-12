Colunas inteligentes ajudam a combater solidão

As colunas inteligentes e, mais especificamente, a voz das assistentes digitais nelas instaladas, podem ajudar as pessoas que vivem sozinhas a sentirem-se menos isoladas. Os aparelhos também dão uma maior sensação de independência a pessoas com deficiências que precisam de cuidadores a tempo inteiro. A conclusão é de um estudo de Dezembro encomendado pela Ofcom, a entidade reguladora da comunicação do Reino Unido, que acompanhou 115 utilizadores da tecnologia no país ao longo de quase um mês – 13% dos participantes nunca tinham usado os aparelhos antes.

O objectivo era perceber porque é que cada vez mais pessoas procuram colunas inteligentes e como é que as usam. As conclusões mostram que vários participantes vêem as colunas como uma companhia, particularmente se vivem sozinhos. Muitos antropomorfizam os aparelhos, referindo-se às colunas como “elas” ou “eles”, que os ajudam a ouvir música, notícias e procurar informação.

O estudo do Reino Unido chega numa altura em que o mercado das colunas inteligentes está a crescer. Segundo um relatório de Novembro da analista de mercado Brandessence, a proliferação generalizada da Internet e o aumento da literacia digital contribui para a popularização destes aparelhos em todo o mundo. Em Portugal, a Fnac e a Worten têm várias opções a partir dos 40 euros, com a Deco (Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor) a começar a incluir referências às mesmas nos seus guias sobre casas com ecossistemas inteligentes.

Para além de tocar música e responder a perguntas (com base em informação online), estes assistentes redigem notas, marcam reuniões ou apontamentos em calendários online e controlam outros equipamentos. As opções da Amazon, com a assistente digital Alexa instalada, são as mais populares, mas há quem use as colunas da Google, Apple, Samsung, Sony e Meta.

O estudo também mostra que as colunas inteligentes ajudam pessoas com deficiência a sentirem-se mais independentes. “É como ter um amigo”, disse um dos participantes citado pela Ofcom. "Faz realmente a diferença para manter a independência”, disse outro. “Os meus cuidadores não têm de se levantar a cada cinco minutos. Esta noite, pude simplesmente pedir-lhe [à coluna] que acendesse as luzes. Antes de ter essa facilidade, eu teria de pedir a alguém.”

A amostra incluía pessoas com mais de 16 anos, com pelo menos dez pessoas por cada faixa etária (da faixa dos 16-24 anos à faixa dos maiores de 65). Entre os 100 participantes havia pais de crianças pequenas, pessoas provenientes de minorias étnicas, pessoas que não falavam inglês como primeira língua e pessoas com problemas de saúde crónicos.

O estudo da Ofcom não é único no mundo. Um trabalho de Novembro de 2022, realizado por investigadores da Coreia do Sul e publicado na revista académica Technology in Society, analisou a associação entre colunas inteligentes e situações de depressão e solidão excessiva em idosos que vivem sozinhos. Os resultados, com base no acompanhamento de 291 pessoas, mostram que as colunas ajudavam tanto com sintomas de depressão como com sintomas de solidão. Já em 2019, um estudo publicado na Associação para Máquinas de Computação (ACM) notava que a criação de colunas inteligentes com características “humanas” era importante para pessoas que vivem sozinhas.

Privacidade e segurança

Há, no entanto, algumas preocupações relativamente a estes aparelhos, particularmente devido à quantidade de dados acumulados. Em 2019, a segurança das colunas inteligentes Amazon Echo e Google Home foi posta em causa depois de ambas as empresas terem autorizado o uso de várias aplicações modificadas para espiar e roubar as palavras-passe dos utilizadores nas suas lojas online. As apps vinham disfarçadas de serviços de horóscopo e sorteios inócuos que, depois de serem aprovadas, eram modificadas para conseguir roubar informações pessoais.

Os utilizadores não chegaram a ser prejudicados porque os atacantes tinham boas intenções. A equipa de cibersegurança Security Research Labs (SLR), com sede em Berlim, queria alertar as tecnológicas para a necessidade de melhorarem o processo de triagem de serviços para as colunas. Muitas pessoas continuam, no entanto, sem perceber a capacidade dos sistemas para angariar informação.

A equipa da Ofcom reconhece que as colunas inteligentes “desempenham um papel importante no combate à solidão”, mas alerta para a “dependência gradual nos dispositivos” sem que os utilizadores tenham “considerando os riscos.” A solução é continuar a investir na literacia digital.