Portugal está “na cauda da Europa” no controlo do tabagismo, diz Sociedade de Pneumologia

Portugal está na 30.ª posição num conjunto de 37 países avaliados na Europa, quando em 2019 estava na 20.ª, especifica a Sociedade Portuguesa de Pneumologia, que defende subida do preço do tabaco.

Em apenas três anos, Portugal desceu dez posições numa escala que avalia a concretização de políticas públicas de prevenção e controlo do tabagismo e está agora “na cauda da Europa”, adianta a Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP). No conjunto de 37 países incluídos na avaliação mais recente da "Escala de Controlo do Tabaco", uma ferramenta que serve para medir as estratégias para prevenção e controlo do consumo de tabaco, Portugal surge em 30.º lugar, com negativa (46 pontos numa escala de 100).