Primeiras consultas para deixar de fumar voltaram a cair em 2021

Pandemia fez recuar de forma muito acentuada o número de consultas e também dos locais disponíveis para as realizar.

O ano de 2021 não trouxe uma recuperação no número de consultas para quem quer deixar de fumar. Segundo dados da Direcção-Geral da Saúde (DGS), o decréscimo de primeiras consultas, das consultas gerais de cessação tabágica e de locais para a sua realização, que já tinha sido notório em 2020, por causa da pandemia, acentuou-se no ano passado. A boa notícia é que entre os mais novos parece haver uma quebra no número de fumadores.