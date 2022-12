Acusado de pornografia, Bastien Vivès reage ao cancelamento da sua exposição em Angoulême

“Condeno os crimes de pedofilia, assim como sua apologia e banalização. Condeno a cultura da violação e da violência contra as mulheres”, reagiu Bastien Vivès esta quinta-feira, na sua conta de Instagram, depois de ter visto o Festival Internacional de Banda Desenhada de Angoulême cancelar-lhe a exposição Nos olhos de Bastien Vivès, que deveria ser inaugurada já em Janeiro. “Gostaria de expressar a minha sincera solidariedade às vítimas de incesto e de qualquer outro abuso sexual”, acrescentou no mesmo post o autor de BD, distinguido em 2009 pelo festival francês com o prémio Essentiel Révélation pela obra Le Goût du chlore. “Os meus livros em caso algum devem ser lidos pelo prisma da complacência em relação a estes crimes. A minha obra é variada”, sublinhou ainda.