Portugal assina declaração sobre mineração do mar profundo na COP15

Portugal assina, juntamente com os outros países da União Europeia, uma declaração que será levada ao plenário final da 15.ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas para a Diversidade Biológica (COP15), na segunda-feira, 19 de Dezembro, em Montreal, Canadá. O documento “convida outros governos a garantir que antes de se iniciar a mineração no mar profundo, devem ser suficientemente investigados os impactos no ambiente e biodiversidade marinhos, e compreendidos os riscos”.

É uma linguagem menos ambiciosa do que a que tínhamos no documento que Portugal assinou Setembro de 2021, no Congresso Mundial da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês), em Marselha, através do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), quando apoiou o estabelecimento de uma moratória para a mineração em mar profundo. Há uma mudança de posição?

“Não há nenhuma alteração da posição, antes pelo contrário. É o facto de Portugal ter vindo a assumir uma posição clara face à mineração em mar profundo que lhe permitiu subscrever a proposta, que de resto é subscrita não só pela União Europeia”, responde, a partir de Montreal, Nuno Banza, presidente do ICNF.

O contexto dos dois documentos é bastante diferente: agora trata-se de uma declaração aprovada no quadro de uma Convenção das Nações Unidas. Em 2021 era um documento emitido por uma organização composta de entidades governamentais e da sociedade civil, embora seja uma autoridade global sobre o estado da natureza.

“Confirma-se que [a declaração] será adoptada na próxima segunda-feira , por todos os países signatários da Convenção da Diversidade Biológica, o que é um marco relevantíssimo e um compromisso com a conservação do meio marinho, que Portugal apoia sem reservas”, acrescenta Nuno Banza ao PÚBLICO.

Em jeito de balanço da participação portuguesa na COP15, o ICNF divulgou ainda que há “sete zonas sob jurisdição portuguesa” entre as 17 Áreas Marinhas Ecologicamente ou Biologicamente Significativas do Atlântico Nordeste aprovadas na conferência. Uma das metas em discussão, e das mais polémicas, é que se protejam 30% das zonas mais importantes para a conservação da biodiversidade até 2030.

Foto A única população da espécie de ave freira-da-madeira vive nas Desertas DR

Estas áreas foram avaliadas no âmbito dos Critérios dos Açores para identificação de áreas marinhas ecológica ou biologicamente significativas e concepção de redes representativas de áreas marinhas protegidas em oceano aberto e mar profundo. Estes critérios são: singularidade ou raridade do local e das espécies que nele habitam; especial importância para etapas do ciclo vital das espécies; importância para espécies e/ou habitats ameaçados, em perigo de extinção ou em declínio; vulnerabilidade, fragilidade, sensibilidade ou recuperação lenta; produtividade biológica; diversidade biológica e naturalidade.

Foram assim distinguidas sete áreas, uma delas com a jurisdição partilhada com Espanha.