Vamos às compras de brinquedos seguros?

Transportar as crianças para o mundo encantado dos brinquedos quando lhe oferecemos aquilo que desejam é o coroar de uma noite mágica. A alegria dos pequenos, contagiante para os graúdos, gera momentos que ficam para sempre gravados na memória de todos.

A DECO há muito que se preocupa com a qualidade e segurança dos brinquedos, procurando que o consumidor faça uma escolha informada, minimizando assim os riscos de ver o seu Natal estragado por um brinquedo ou jogo que ponha em causa a saúde e segurança das crianças.

A marcação CE, considerada uma garantia de segurança, é um símbolo colocado nos brinquedos pelos fabricantes. Sendo que esta marcação não está dependente de uma entidade independente, torna-se ainda mais crucial que, antes de comprar o brinquedo, esteja atento às seguintes recomendações:

Opte por produtos adequados à idade e ao desenvolvimento da criança a que se destina;

Antes de comprar, leia os avisos e as instruções. Se estes não existirem ou não estiverem em português, procure outro brinquedo.

Na loja, peça para ver os brinquedos. Só assim poderá passar a mão pelas arestas, pontas e bordos. Se o brinquedo se destinar a um menor de três anos, verifique se existem peças pequenas que se soltem facilmente (ex: rodas, olhos, botões);

Nos bonecos com costuras verifique se estão bem cosidas e sem acesso ao enchimento.

Não se esqueça do preço do brinquedo. Se tem ideia do que vai oferecer aproveite as promoções que antecedem o Natal para poupar algum dinheiro. Procure acompanhar o preço desse produto para garantir que na promoção tem um desconto efectivo, uma vez que o preço pode ter sido inflacionado antes da promoção.

Embora a tentação para realizar os desejos dos mais novos seja grande, tente cumprir o seu orçamento. Aproveite para explicar às crianças que o dinheiro é limitado e ajude-as a descobrir jogos e brincadeiras tradicionais como pião, dominó ou damas. Certamente contribuirá para momentos divertidos em família sem comprometer o orçamento.

Consulte o orçamento de Natal da Deco.

