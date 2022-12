No planear da época festiva é que está o ganho: como fazer um orçamento

Como o próprio indica, o Advento é tempo de preparar o que aí vem, o Natal! E festa que é festa merece algum planeamento para que tudo corra sem surpresas desagradáveis, especialmente no que diz respeito às nossas finanças.

Ninguém quer, sobretudo numa quadra tão especial, ser confrontado com gastos que não estavam calculados. Para isso não existe melhor ferramenta do que o orçamento para as festas do Natal.

Com esta ferramenta, será capaz de planear o que necessita comprar e definir quanto pode gastar em cada uma das compras previstas, tendo sempre por base o rendimento da família. O orçamento funcionará como um check up da sua vida financeira, que permitirá diagnosticar se a mesma se encontra de boa saúde ou se necessita de reajustar alguns hábitos de consumo que permitam curar alguma maleita.

Aqui o detalhe é amigo da perfeição e quanto mais pormenorizado for o seu orçamento, mais fácil se torna a análise que lhe permitirá fazer uma gestão mais eficiente.

Para tal deverá ter em conta que seu orçamento deve obedecer a algumas regras fundamentais:

como ter sempre presente o que são necessidades e desejos;

saber o que se compra, para que fim e onde;

planear as despesas;

organizar a documentação relativa a essas despesas, procurando sempre evitar desperdícios.

Estas regras são essenciais para uma gestão equilibrada do orçamento.

Deve também fazer um orçamento específico para esta quadra, para os presentes, para a decoração ou para as refeições de Natal, definindo o valor que tem para gastar.

O importante é que faça esse exercício estimando sempre quanto dinheiro tem disponível e quanto pode gastar, sem nunca comprometer a compra e pagamentos de bens e serviços essenciais para a sua vida do dia-a-dia.

Contabilize tudo, mesmo as despesas mais pequenas a que nem damos importância, pois mesmo um valor pequeno gasto diariamente pode revelar-se, no final do mês, um valor significativo.

Consulte aqui o nosso orçamento de Natal.

