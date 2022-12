Aproveite a época do Natal para falar com os miúdos sobre o que são desejos e necessidades

Para um Natal sem sobressaltos, a Deco divulga, durante este mês, dicas de poupança para uma época festiva sustentável, mitigando os efeitos da inflação, e para entrar em 2023 com saldo positivo.

Diz o povo que o Natal é das crianças. Mas para quem tem mais pequenos em casa, esta época pode ser um verdadeiro desafio. Por isso, nada melhor do que explicar aos jovens que os nossos sonhos são ilimitados, mas o nosso dinheiro não e, como nos ensina a sabedoria popular, é “de pequenino que se torce o pepino”.

Começando o mês de Dezembro começam os pedidos das crianças. Assinalam em catálogos os brinquedos que querem receber, apontam nas lojas os presentes, escrevem cartas ao Pai Natal, sem a preocupação do custo que os seus desejos poderão ter nos orçamentos familiares. Vivem verdadeiramente a magia do Natal. Cabe, pois, aos adultos, a missão de, sem destruir o espírito da época, partilhar que os presentes têm um custo e que tanto as famílias como o Pai Natal têm um orçamento para cumprir.

E se há coisa que os mais novos têm é curiosidade de aprender. Então, porque não aproveitar esta época para sensibilizar os mais pequenos para estas questões? Não podemos deixar que cresçam sem saber que existe uma diferença colossal entre os desejos e as necessidades. Quando apreenderem estes conceitos, facilmente perceberão que não podemos ter tudo quanto desejamos e que devemos fazer escolhas. Faça com os seus filhos um orçamento para presentes e lembranças, defina um valor a gastar por pessoa. Assim a criança vai perceber que existe um determinado montante que não pode ser ultrapassado e que deverá escolher um presente dentro do valor combinado.

Pode ainda aproveitar esta quadra para incentivar os mais pequenos a fazer uma poupança com os eventuais presentes em dinheiro que possam receber. Ensiná-los a poupar com um objectivo específico vai certamente motivá-los a adoptar a atitude certa para atingir os seus sonhos.

Quanto mais cedo partilharmos estas ideias com os mais pequenos, mais cedo estes vão adquirir competências de gestão que lhes permitirão escolher entre necessidade e desejos de forma equilibrada e informada.

Consulte aqui o nosso orçamento de Natal.

xls Orçamento de Natal Descarregar

