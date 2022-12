Há palavras que estão pelos olhos da língua. Ouçam-nas

O título pode parecer algo surrealista e, mais ainda, ambíguo, mas na verdade socorre-se da imagem transmitida por um livro de edição recente, já aqui citado de passagem há duas semanas, e que nesta sexta-feira vai ter honras de lançamento público numa livraria de Lisboa: O Mundo pelos Olhos da Língua, de Manuel Monteiro (Ed. Objectiva). A par com Palavras Descruzadas, de António Bagão Félix (Ed. Clube do Autor), apresentado publicamente no passado dia 7, é mais uma obra centrada na língua portuguesa, nos seus usos, caprichos, mistérios, devaneios e distorções, tomando este nosso idioma como fonte inesgotável de valiosas descobertas. A sessão de lançamento será no dia 16, as 19h, na Leya Buchholz, com a presença do autor e apresentação de Ricardo Araújo Pereira.