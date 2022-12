A dança de Francisco Camacho já está exposta num museu nacional

São 40 anos de vida dedicados ao palco materializados em fotografias, vídeos e figurinos. A exposição no Museu Nacional do Teatro e da Dança, em Lisboa, pode ser vista até 21 de Maio.

A exposição funciona como um auto-retrato feito de muitos retratos – os do bailarino e coreógrafo em várias fases da sua vida, da sua carreira, mas também os dos muitos cúmplices que o foram acompanhando. Desde os primeiros tempos em que entrou para a então recém-criada aula especial de rapazes da Companhia Nacional de Bailado de Armando Jorge sem saber bem porquê, até aos dias de hoje, em que se divide entre Lisboa e a Sardenha, sem nunca ter deixado de dançar. Um auto-retrato porque foi o próprio Francisco Camacho que a concebeu, a partir de um mergulho no seu arquivo pessoal e no da estrutura que criou em 1993, a Eira.