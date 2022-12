Curta de animação portuguesa Garrano seleccionada para Festival de Sundance

Filme de David Doutel e Vasco Sá já conta com vários prémios no currículo.

A curta-metragem de animação portuguesa Garrano, de David Doutel e Vasco Sá, foi seleccionada para o festival norte-americano de Sundance, cuja edição de 2023 decorre como habitualmente em Janeiro, anunciou a organização.

O filme português faz parte da lista de 64 curtas-metragens, oriundas de 23 países, escolhidas entre 10.981 candidatos, "o número mais elevado de que há registo". Destes, 4996 vieram dos Estados Unidos e 5985 do resto do mundo.

Ficção sobre um rapaz que é pago para atear um fogo num pinhal, Garrano é uma produção da BAP Studio, cooperativa dedicada ao cinema de animação sediada no Porto, já com uma década de existência, que se autonomizou a partir da produtora Bando à Parte, de Rodrigo Areias.

O filme esteve em Junho nos festivais de Annecy e de Zagreb. Um mês depois, venceu o prémio do público na competição nacional do Curtas Vila do Conde. Em Outubro, foi distinguido com o Prémio Nacional da Animação 2022, atribuído na 21.ª Festa Mundial da Animação, em Coimbra.

Em Garrano, David Doutel e Vasco Sá voltaram a partilhar a experiência da realização de cinema de animação que já tinham tido em outras três curtas-metragens: O Sapateiro (2011), Fuligem (2014) e Agouro (2018).

Actualmente, estão a preparar a sua primeira longa-metragem de animação, intitulada Una. Também produzida pelo BAP Studio, contará com um milhão de euros de apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual. Do núcleo duro da produtora fazem parte, além desta dupla, Laura Gonçalves, Alexandra Ramires, Rodrigo Areias e Victor Hugo Rocha.

O Festival de Sundance 2023 decorre entre 19 e 29 de Janeiro em Park City, no estado do Utah.

A programação integra também a co-produção portuguesa Last Things, realizada e escrita por Deborah Stratman, que aborda a "evolução e a extinção do ponto de vista das rochas e de vários futuros outros".