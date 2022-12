Atribulações de um cazaque no Cazaquistão

O conflito entre um mundo cheio de estímulos velozes e ruidosos e um mundo ligado à palavra, à lentidão, à reflexão, ao silêncio. Poeta teve o prémiodo do melhor filmes no Leffest.

Geograficamente, mas ainda mais culturalmente, o Cazaquistão é um país longínquo. Pelo que a grande probabilidade é que o espectador português nunca tenha ouvido falar de Makhambet Utemisov (1804-1846), que é um poeta nacional para os cazaques, e que, bem ou mal comparado, tem nesse país da Ásia Central um estatuto semelhante ao de Camões ou Pessoa na cultura portuguesa. Makhambet (normalmente tratam-no assim, só pelo nome próprio), é a figura histórica que está no centro de uma boa parte de Poeta, o novo filme de Damerzhan Omirbayev, e o primeiro do realizador cazaque a ser comercialmente estreado em Portugal. Esteve, de resto, em destaque na última edição do Leffest, onde conquistou o prémio de melhor filme.