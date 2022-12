A terra a quem a trabalha

Um dos raros filmes chineses recentes a passar fronteiras, e um belo exemplo de como o neo-realismo pode ser actualizado para os nossos dias com inteligência.

Filmado na região natal do realizador Li Ruijun, maioritariamente em décors naturais e recorrendo quase por inteiro a actores não-profissionais, Regresso ao Pó é exemplar do que pode ser uma actualização contemporânea do neo-realismo, acompanhando o quotidiano de um casamento rural numa das zonas mais pobres e despovoadas da China contemporânea. A união é arranjada pelas famílias como maneira de se desfazerem de parentes indesejados: Ferro, o “quarto irmão” enjeitado de uma família numerosa, e Guiying, entrevada e maltratada desde menina.